Seu Jorge e Daniel Jobim fazem duas apresentações na Capital

Uhuu A obra de um dos maiores nomes da música popular brasileira será revisitada no espetáculo Seu Jorge e Daniel Jobim interpretam Tom Jobim, que terá sessões no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) neste sábado e domingo. O repertório inclui clássicos como Corcovado, Garota de Ipanema, Luíza e Eu sei que vou te amar. Os ingressos para a sessão de sábado, às 21h, estão esgotados. Para o show extra, no domingo, às 20h, estão à venda da bilheteria do teatro e no site- os preços vão de R$ 100,00 a R$ 460,00.

Filho do violonista Paulo Jobim e neto de Tom, Daniel é cantor, compositor e pianista. Vencedor do prêmio Grammy como produtor do álbum Antonio brasileiro, em 1995, participou de projetos musicais importantes relacionados à bossa nova, além de turnês internacionais de grande destaque. Já Seu Jorge, além de uma carreira bem-sucedida como cantor e compositor popular, também é bastante conhecido como ator, fazendo parte do elenco de diversos filmes e seriados.