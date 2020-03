Exposição 'Quais mulheres?' é atração na Aberto Caminho das Artes

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Aberto Caminho das Artes (Armando Barbedo, 356) traz, a partir deste sábado (7), a exposição Quais mulheres?, com abertura às 11h. A visitação vai até 25 de abril, de terças a sextas-feiras (13h30min às 18h) e aos sábados (11h às 15h), com entrada franca.

Participam da mostra as artistas visuais Daisy Viola, Fernanda Martins Costa, Graça Craidy e Mitti Mendonça. A abertura contará também com uma performance textual, conduzida pela artista Valéria Barcellos. Integrada à segunda edição do projeto expositivo Conexões contemporâneas no Aberto, Quais mulheres? propõe uma reflexão sobre a multiplicidade da experiência de ser mulher.