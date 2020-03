Elza Soares volta à Capital com turnê do disco 'Planeta Fome'

Sympla Vivendo o auge de suas quase sete décadas de carreira, Elza Soares vem recebendo o reconhecimento da crítica e um recepção sempre apaixonada do público nos shows. Neste domingo (8), os porto-alegrenses terão um novo reencontro com a voz e a mensagem da cantora, em show que começa às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Ingressos, em segundo lote, têm valores a partir de R$ 60,00, e podem ser adquiridos no sitee nas lojas Verse e Planeta Surf.

A apresentação promove o mais recente disco de Elza, Planeta Fome (2019), recheado de temas políticos e exaltando o empoderamento feminino e a força do movimento negro. Canções como Libertação, País do sonho e Lírio rosa estarão ao lado de releituras de artistas como Gonzaguinha e Titãs, além de canções da trajetória da artista, incluindo o aclamado A mulher do fim do mundo, vencedor do Grammy Latino em 2016.