Antonio Villeroy é a atração desta quinta-feira no Teatro Renascença

Antonio Villeroy retorna com o show Luz acesa hoje, às 21h, no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307). No palco, o compositor faz uma viagem no tempo e resgata canções consagradas que fizeram sucesso ao longo dos seus 38 anos de carreira. Em abril, Villeroy embarca para uma nova turnê pela Europa.

Acompanhado de piano, violões e baixo, o "cantautor" (definição que une cantor e autor) irá relembrar clássicos como Garganta, Amores possíveis, Pra rua me levar, The way you're looking at me e a canção-título do show. São 18 canções de um repertório de quase 400 músicas. O show tem cenário, projeções e iluminação concebidos por Marga Ferreira. Luz acesa contará, ainda, com participações de Paola Kirst (voz) e Bernardo Zubaran (harmônica). Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 50,00.