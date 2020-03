Bibiana Petek abre a programação do 'Mistura fina' 2020

Um dos grandes sucessos da temporada musical de 2019 em Porto Alegre, o projeto Mistura fina - Música para fugir do trânsito está de volta. Quem abre a programação, nesta quinta-feira (5), a partir das 18h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), é Bibiana Petek. A entrada é franca.

Desde 2013 no cenário musical, a cantora e compositora teve seu caminho trilhado por meio do álbum de estreia, Dengo, com o qual conquistou o Prêmio ABMI/Deezer de novos talentos e o Festival EDP Live Bands - o que a levou a tocar em Portugal em 2019 - mesmo ano em que lançou o segundo álbum, Músicas para segunda-feira vol.1. Na apresentação, Bibiana promete misturar seu repertório autoral com versões de músicas que remetem à brasilidade, acompanhada de seu quarteto: Lauro Crivellaro (guitarra), Bruno vargas (baixo), Lucas Brunnet (teclado) e Lukas Porto (bateria).

Ao todo, 40 atrações se apresentarão ao longo deste primeiro semestre no Mistura fina, exibindo a pluralidade da produção musical que se destaca no cenário local, estadual e internacional, com ênfase nos vizinhos latino-americanos. Reunindo diversas linguagens, a proposta é uma agradável parada na hora do rush, para quem trabalha ou está no Centro Histórico, esperando que o trânsito acalme.