Sarau sobre cultura africana e tributo a Elis Regina agitam Semana da Mulher do 512

Seguem nesta quarta (4) e quinta-feira (5) as apresentações da Semana da Mulher no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512). O evento desta quarta é o Sarau Nimba e Cravo & Rosa, às 21h, com entrada gratuita.

O Coletivo Nimba é formado por mulheres da diáspora africana com o objetivo de celebrar a cultura afrocentrada, questionar paradigmas e colocar sua perspectiva de mundo em evidência, frente à segregação, ao silenciamento e à subalternidade impostos em quatro séculos de escravidão. O sarau A Única Negra, que dá voz ao feminino celebrando a diversidade, tem como tema a cultura do assédio: Não é não.

O Cravo & Rosa traz releituras de clássicos da música popular brasileira, fazendo uma viagem por estilos e épocas. O grupo trabalha toda a diversidade de seu repertório, proporcionando momentos emocionantes e participativos.

Sympla Na quinta-feira, a atração é o Tributo Elis Regina com Camila Lopez e O Arrastão. O show começa às 22h e tem ingressos antecipados a R$ 20,00 antecipado pelo. Na hora, as entradas serão vendidas a R$ 25,00, sujeitas à disponibilidade do local.

O espetáculo apresenta, além dos grandes sucessos interpretados pela Pimentinha, canções que trazem à tona este forte sentimento pelo Brasil, em virtude do momento social e político bastante turbulento pelo qual o País vem passando atualmente. No repertório, clássicos como O bêbado e a equilibrista, Madalena, Como nossos pais e Maria Maria, além de obras mais lado B interpretadas pela artista. Upa, Neguinho!, Caxangá e Amor até o fim estão entre as canções que serão executadas nesta noite. A casa abre às 19h nos dois dias.