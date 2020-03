Curta! exibe documentário sobre a intimidade de Alfred Hitchcock

Um dos diretores de cinema mais reverenciados de todos os tempos é tema do documentário Hitchcock - O homem por trás do ídolo, um conteúdo da produtora francesa Arte, que estreia no Brasil nesta quarta-feira (4) através do canal Curta!. Conhecido como o "mestre do suspense", neste longa de Laurent Herbiet, Alfred Hitchcock tem a vida desvendada pelo olhar de sua esposa, a roteirista e editora cinematográfica Alma Reville.

Alma esteve ao lado do cineasta por mais de 50 anos, não só na intimidade de casa, como também na profissão, sendo peça fundamental para a consolidação de sua obra. Entre luzes e sombras, Alma e Hitchcock se misturam em muitos momentos, gerando uma produção cinematográfica inovadora e que marcaria para sempre a história da sétima arte. A exibição ocorre na Quarta do Cinema do Curta!, às 23h.

As reprises ocorrem amanhã, às 3h e às 17h; na sexta-feira, às 11h; no sábado, às 13h30min; e no domingo, às 22h.