Morre, em Porto Alegre, o comunicador Marne Barcelos

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (27), em Porto Alegre, o comunicador Marne Barcelos, aos 78 anos. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital de Clínicas, em estado grave, devido a um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico extenso, desde o dia 5 de fevereiro. O velório ocorre na capela 06, no Angelus Memorial Crematório, na Capital. A cerimônia de encerramento está marcada para as 18h.

Integrante da bancada de debates do programa televisivo Atualidades Pampa, Barcelos também atuava na Rádio Pampa. Com 55 anos de carreira, o intelectual teve um extenso currículo, com passagens por diversos veículos de comunicação do País e no exterior. Há 12 anos, estava na equipe da Rede Pampa de Comunicação, da Capital.

Trajetória

Marne Barcelos foi comunicador na rádio Itaí. Nesta época apresentava o programa Clube dos Namorados. Na sequência, foi trabalhar na rádio Difusora.

Também atuou na rádio Farroupilha na década de 1970, tendo sido diretor da mesma. Lançou a maioria dos discos de Roberto Carlos nesta rádio. Tinha uma atração chamada Programa Marne Barcellos com o slogan: “Música, Alegria e Informação”.

No início dos anos 1990 esteve na rádio Tupi. Registrou trabalhos em outras emissoras do centro do País como rádio Globo, TV Rio, Excelsior e Record.