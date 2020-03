O Coral Ítalo-Brasileiro do Rio Grande do Sul está com audições abertas até a próxima quarta-feira, selecionando cantores e cantoras para a temporada deste ano. O grupo, dirigido pelo maestro Marcio Buzatto, busca homens e mulheres, de todas as vozes, que já tenham experiência em coral ou solo.

Os ensaios acontecem todas as quartas-feiras à noite, na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul (João Telles, 317). O foco do coral é na música em língua italiana, abrangendo desde trechos de ópera até música popular e tradicional. Dentro da programação anual constam concertos, festivais, viagens, apresentações em cerimônias e eventos promocionais.

Os interessados devem fazer contato pelo WhatsApp (51) 99179-4434, marcando horário para entrevista com o maestro. O teste consiste em cerca de 10 minutos de exercícios vocais supervisionados, avaliando afinação, ritmo, volume, tessitura e musicalidade dos interessados.