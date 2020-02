Contos de Machado de Assis são tema de curso no StudioClio

A próxima edição do já tradicional curso promovido pelo escritor Luís Augusto Fischer no StudioClio (José do Patrocínio, 698) abordará a obra de Machado de Assis. Na oficina literária deste primeiro semestre, que terá 15 encontros, sempre às quintas-feiras, das 10h às 12h, de 19 de março a 2 de julho, o objetivo é mergulhar nos contos desse grande nome da literatura brasileira, e, através da análise de seus textos, explorar a criação de narrativas próprias.

As inscrições podem ser feitas via Sympla . Os valores, em primeiro lote vão de R$ 1.584,00 a R$ 1.980,00, mais taxas. Uma parceria com a Livraria Bamboletras (Lima e Silva, 776) garante a todos os participantes um desconto de 10% nos produtos da loja, bem como a inscrição através da loja física, situada na Nova Olaria, mediante qualquer compra no valor de R$150,00, confere ao público um desconto de 20% no valor total do curso. Todos os descontos são extensíveis a um acompanhante, e os materiais didáticos e de apoio estão incluídos no valor total do curso.