Laura Dalmás faz shows nesta quarta e quinta na Capital

A cantora e compositora Laura Dalmás volta a se apresentar em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (25), a partir das 20h, a artista se apresenta no UM Bar&Cozinha (Mariland, 1.388) para homenagear grandes nomes da música brasileira e internacional. O repertório conta ainda com canções que integram o seu primeiro EP autoral, intitulado Tu. Na ocasião, Laura será acompanhada pelo Trio do UM, formado por Michel Dorfman (teclado), Edu Saffi (baixo) e Marquinhos Fê (bateria). O couvert é de R$ 25,00, e as reservas podem ser feitas pelo número (51) 4066-2054.

Na quinta (25), a cantora encerra a programação de fevereiro do Barra Music Summer, que ocorre das 19h às 21h, no Baixo Barra, polo gastronômico do Barra Shopping Sul (Diário de Notícias, 300). Acompanhada pelo pianista Michel Dorfman, ela interpreta um repertório variado, passando por Etta James, Djavan, além de canções autorais. A entrada é franca.