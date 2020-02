Morre Horst Volk, fundador da Ortopé, aos 86 anos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Faleceu, na manhã desta segunda-feira (24), em Gramado, sua cidade natal, o empresário e político Horst Ernst Volk. Aos 86 anos, Volk estava internado no hospital Arcanjo São Miguel, no município da serra gaúcha, desde a semana passada.

Volk foi o fundador, em 1952, da marca brasileira de calçados infantis Ortopé. O empresário também foi um dos fundadores do Festival de Cinema de Gramado, uma das principais premiações da sétima arte no País, além de ter sido patrono do festival.

Na vida política, foi presidente da Câmara Municipal de Gramado em 1964 e prefeito (interventor federal) do município entre 1969 a 1973, durante a ditadura militar brasileira.

Após sua morte, a prefeitura de Gramado declarou luto oficial de três dias em "reconhecimento ao trabalho político, empresarial e comunitário" de Volk e em solidariedade à sua família.

O velório ocorre na Câmara de Vereadores de Gramado a partir da tarde desta segunda-feira. O sepultamento será às 10h de terça-feira (25), no Cemitério Evangélico do município.