Fundação Iberê promove visita mediada à exposição 'Os quatro: Grupo de Bagé'

A Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000) promove neste sábado, a partir das 17h, uma visita mediada à exposição Os quatro: Grupo de Bagé. Com 180 obras, a mostra é considerada a maior já feita nos últimos 20 anos reunindo os trabalhos de Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti, artistas responsáveis por popularizar a arte no Brasil e no exterior.

A atividade é gratuita, sem restrição etária - no entanto, crianças deverão estar acompanhadas de seus responsáveis. Por meio da visita, o público poderá descobrir um pouco mais sobre o universo que habita as obras expostas e as diferentes correlações com o cotidiano atual gaúcho. A inscrições serão feitas no local, conforme lotação do espaço.

A exposição permanece aberta para visitação do público até 8 de março, com entrada franca. O local abre de quarta-feira a a domingo, das 14h às 19h (o último acesso é às 18h30min).