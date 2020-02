'Brincando de inventar, cantar e dançar' abre agendamento para escolas

Brincando de inventar, cantar e dançar, atividade que acontece nos dias 12, 19 e 26 de março, a partir das 9h30min, na Sala Lili Inventa o Mundo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), já conta com o agendamento disponível para as turmas das escolas de Educação Infantil das redes de ensino públicas e privadas. O valor para cada criança é de R$ 10,00, com as reservas pelo e-mail: brincar@bandodebrincantes.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99718-8918.

Tendo como base o trabalho Jogos de inventar, cantar e dançar, a autora e brincante Viviane Juguero, juntamente com o brincante Éder Rosa, realiza ações de artes integradas, contendo música, expressão corporal e vocal, assim como bonecos de diferentes formas, formatos, tamanhos e texturas. O projeto já conta com livro e um disco que está em sua terceira edição e recebeu o Prêmio Açorianos de Melhor CD Infantil. No ano de 2013, o trabalho viabilizou um espetáculo que recebeu o Prêmio Tibicuera de Teatro para Crianças. Para o agendamento, existem quatro atividades disponíveis, com diferentes experiências para os pequenos, inclusive bebês.