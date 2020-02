Wagner Torre se apresenta no La Vita È Bella

Wagner Torre, compositor que escreve as letras em português, inglês, espanhol e francês, se apresenta no La Vita È Bella (Dona Leonor, 45) nesta sexta-feira (28), às 20h. O show conta com reservas pelo telefone (51) 9 9955-3535.

Apresentando influências de ritmos como jazz, Soul, R&B, funk/disco, pop, rock e MPB, Torre já tocou em bares, casas locais e eventos diversos pelos Estados Unidos, assim como nos Emirados Árabes e Europa. O músico gaúcho lançou seu primeiro videoclipe autoral com a canção It wasn't the right time, composta em parceria com Daniel Rayol. Filmado em Londres, o trabalho foi realizado pelo produtor cinematográfico Andrei Koscina.

No repertório de suas apresentações, Torre canta músicas dos Beatles, Bee Gees, Elvis Presley, Edith Piaf, Frank Sinatra, Michael Jackson e outros, além de artistas nacionais, tais como Djavan, Jorge Ben, Legião Urbana, Lulu Santos e Tim Maia.