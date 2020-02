Construindo Seu Clown abre inscrições para curso de formação

A Escola de Palhaços Construindo Seu Clown está com inscrições abertas para a quinta edição de seu curso de formação em palhaçaria, que ocorre a partir de 4 de março na Sala Marcos Barreto da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Neste semestre, as aulas acontecem nas quartas-feiras à noite e nos sábados pela manhã.

O curso oferece aulas práticas, teóricas, saídas de campo, apresentação como resultado final, registros do processo em fotos e vídeos e certificado de conclusão. Neste primeiro módulo, o aluno terá contato com uma introdução na arte da palhaçaria. Entre os conteúdos teóricos, um resumo histórico, desde o surgimento do palhaço na humanidade. Na prática, serão vivenciados jogos de desinibição, comunicação não verbal e Commedia Dell'Arte, iniciando as técnicas de máscaras, corpo cômico, foco, triangulação, repetição e o despertar para o improviso.

Na conclusão do curso, o aprendiz terá contato com roteiro, direção, sonoplastia, iluminação, produção e apresentação para o público. Inscrições e mais informações pelo e-mail atendimento@construindoseuclown.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99530-8508.