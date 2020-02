Teatro de Fato tem inscrições abertas em Guaíba

Estão abertas, até o dia 19 de março, as inscrições para a 11ª edição do projeto Teatro de Fato - Curso de Teatro do Oprimido, que acontece no Centro Cultural de Guaíba (Cel. Serafim Silva, 123). Voltada a atores ou não atores a partir de 16 anos, a atividade é gratuita e ministrada por Araxane Jardim, Déia Alencar e Jaqueline Iepsen, ligadas ao grupo de teatro popular Comparsaria das Façanhas. As aulas vão de 21 de março a 19 de julho, e acontecem aos sábados, das 14h às 18h - em alguns encontros, a atividade se estenderá por todo o dia.