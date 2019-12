Após dois anos, Laura Finocchiaro volta aos palcos da Capital

Depois de dois anos distante dos palcos de Porto Alegre, Laura Finocchiaro apresenta, nesta sexta-feira (20), o show Mil caras do Brasil, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). A apresentação, que começa às 21h30min, traz um repertório que vai de Tom Jobim a Luiz Gonzaga, da bossa nova ao brega, além de incluir alguns temas autorais. Ingressos, a R$ 35,00, estão à venda no site Eventbrite e, no horário do show, na bilheteria do local.

A apresentação, que promete uma viagem ao tempo com releituras e arranjos criados especialmente para essa apresentação, terá um formato minimalista. Além da voz, Laura reveza entre guitarra, violão, ukelele e cavaquinho, com o suporte do percussionista Fernando Sessé. A atriz e irmã Deborah Finocchiaro fará uma participação especial no show, que terá também canja de Graziela Pires e Dejeane Arruee, da 50 Tons de Pretas.