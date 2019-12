Melina Vaz apresenta clássicos do jazz no London Pub

O especial de Natal do London Pub & Bistrô (José do Patrocínio, 964) traz nesta quinta-feira (19), a partir das 22h, a cantora Melina Vaz. Gaúcha radicada em São Paulo, ela volta à Capital para apresentar um repertório de clássicos das divas do jazz, com músicas imortalizadas por Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Etta James e Sarah Vaughan, entre outras. Para este show, Melina estará acompanhada de Ras Vicente (piano), Rodrigo Arnold (baixo acústico) e Martin Estevez (bateria). Ingressos a R$ 20,00, em dinheiro, estarão à venda no local. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (51) 98233 7037.

O London Pub dá seguimento às atividades de Natal no sábado (21), com a cantora Stefany Kaipper trazendo um tributo à inesquecível Nina Simone. A apresentação também ocorre às 22h, com ingressos a R$ 20,00.