Lulu Santos toca clássicos e músicas novas em show nesta quinta-feira no Gigantinho

Notório hitmaker e um dos mais bem-sucedidos artistas da música pop brasileira, Lulu Santos traz a Porto Alegre a turnê Pra sempre. A apresentação ocorre nesta quinta-feira (19), a partir das 21h, no Gigantinho (Padre Cacique, 891), e terá como cortesias welcome drink e estacionamento gratuito, mediante apresentação de ingresso, para todos que prestigiarem o evento. Ainda há entradas à venda para o setor arquibancada, com valores a partir de R$ 75,00, no site Uhuu, na loja Hits Store do Shopping Praia de Belas e na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.

Em show e em disco, Pra sempre dá destaque ao amor, um dos temas de maior destaque em sua obra. A seu lado no palco, estarão Sérgio Melo (bateria), Jorge Ailton (baixo), Hiroshi Mizutani (teclado), Tavinho Menezes (guitarra) e Robson Sá (vocal). Além dos vários clássicos que nunca podem faltar em um show de Lulu Santos, algumas músicas do novo trabalho devem se fazer presentes, em uma mescla de novidade e memória afetiva que tem tudo para encantar os inúmeros fãs do compositor.