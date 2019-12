Compositor, vocalista e guitarrista Augusto Stern lança projeto solo Babu

O músico Augusto Stern liberou nas redes nesta segunda-feira (16) seu novo projeto. Babu, seu apelido, é o nome do seu novo projeto solo autoral, mostrando gravações intimistas em formato de single.

Desde o final dos anos 1990, com a criação dos Fantomaticos, o guitarrista e vocalista é figura constante na cena musical porto-alegrense, tanto com seu trabalho com a banda, quanto com sua participação no espetáculo Uma nova pele, integrando o grupo Bruna Paulin e os Esotéricos. Stern também já gravou e produziu diversos músicos da cidade.

Com Babu, ele apresenta uma nova faceta. “O nome foi escolhido exatamente para dar uma ideia de intimidade, proximidade, algo que se reflete desde as canções, passando pelo visual e também o formato de veiculação. Sem a pressão de datas e prazos, meu objetivo é ir apresentando as músicas, fotos, clipes, todo o conteúdo gerado de forma simples, minimalista, quase caseira e bastante espontânea”, conta o compositor e multiinstrumentista.

“Eu adoro o trabalho com os Fantomaticos, sempre extremamente minucioso, com diversas formas de experimentação até atingir o resultado. É um trabalho artesanal e muito divertido! Porém, eu sempre quis aliar a isso um formato que fosse um pouco mais direto e, talvez, mais descompromissado. Com o Babu, eu gravo tudo sozinho em casa ou no meu estúdio e faço o lançamento o mais rápido possível. Um pouco no calor da emoção, com a ideia ainda bruta, fresca”, revela.

Primeiro single do projeto, I believe her é uma balada de violão em formato de declaração de amor. A canção, em conjunto com o clipe, faz uma homenagem às mulheres que foram inspiração na vida do artista. O vídeo foi dirigido por Patrícia Barbieri (sua esposa). Assista o videoclipe no YouTube