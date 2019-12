Espetáculo 'Arábia' estreia no Teatro Bruno Kiefer

A Escola Harém Dança do Ventre estreia nesta quarta-feira (18) Arábia, no Teatro Bruno Kiefer (Andradas, 736), na tradicional apresentação de fim de ano do grupo. O espetáculo começa às 20h, com entrada a R$ 30,00.

A proposta da apresentação é representar a cultura de locais como Egito, Líbano, Marrocos e Turquia, tendo 20 bailarinas no palco exibindo a dança do ventre com singularidades dos aspectos estéticos e políticos de cada nação. A ideia é baseada na pesquisa acadêmica de Muna Zaki, diretora de Arábia, que estuda processos de mundialização e hibridação na dança. Com relatos das alunas de viagens a esses países, além de fotos e vídeos, o espetáculo busca desmitificar a visão ocidental sobre a região, usando a dança para mostrar a alegria, a complexidade e a diversidade.