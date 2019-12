Diretor e jornalista Nelson Hoineff morre aos 71 anos

Em 'Synonymes', jovem israelense se vê em conflito com suas próprias raízes

Vencedor do Urso de Ouro em Berlim e do Prêmio Fipresci (Federação Internacional de Críticos), o longa israelense Synonymes tem direção de Navad Lapid (o mesmo de A professora do Jardim de Infância, de 2014). A obra narra a história de Yoav, um jovem israelense, que viaja a Paris, auxiliado por seu fiel dicionário franco-israelense, esperando que a França e os franceses o salvem da loucura de seu país.