Bienal de Arte Têxtil Contemporânea vai até o dia 20

A Fibra - I Bienal de Arte Têxtil Contemporânea segue com exposição até o dia 20 deste mês. São quatro locais que recebem o evento - Sesc Centro (Alberto Bins, 665), Chico Lisboa Espaço Cultural (Travessa dos Venezianos, 19), Plano B Espaço Cultural (Joaquim Nabuco, 36) e Galeria de Arte do Dmae (24 de Outubro, 200) -, que conta com visitação até o dia 13.