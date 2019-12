Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul faz seu último concerto na temporada

O concerto de encerramento da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) em 2019 promete ser especial, por mais de um motivo. Além de marcar os 10 anos da orquestra, o evento natalino trará uma homenagem especial a Ezequiel de Paula, primeiro aluno da OJRS a se formar no bacharelado em Música da Universidade Federal do Rio Grande. A apresentação ocorre nesta segunda-feira (16), às 19h, no Teatro do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa (Independência, 75), com entrada gratuita mediante retirada de senhas.

A expectativa é que todos os 110 alunos da orquestra no decorrer desta década estejam no palco, em diferentes momentos do espetáculo. A ideia é mostrar a evolução sinfônica do grupo. Entre outros números, será apresentada a peça de encerramento da 5ª Sinfonia de Beethoven - que será homenageado pela OJRS em 2020, como lembrança aos 250 anos do nascimento do compositor.