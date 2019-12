Casarões da Duque de Caxias são cenário de recital natalino

Localizados em um dos logradouros mais antigos de Porto Alegre, a rua Duque de Caxias, a Pinacoteca Ruben Berta e o Solar dos Câmara são prestigiados, nesta segunda-feira (16), com a apresentação da Cantata dos Casarões. O recital natalino tem as vozes do Coral Viva La Vida saindo das janelas dos dois casarões históricos, em um evento ao ar livre e gratuito. A apresentação acontece às 20h30min, próximo ao número 973 da Duque de Caxias. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Sob a regência de Eduardo Alves, em um palco no meio da via, mais de 30 cantores interpretam peças do repertório brasileiro e internacional, incluindo clássicos natalinos e temas populares de sucesso. A Cantata dos Casarões integra o Natal Alegre 2019, e é uma parceria da Secretaria Municipal da Cultura e do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado.