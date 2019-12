Dia Nacional do Forró terá show gratuito à beira do Guaíba

Comemorando o Dia Nacional do Forró, o conjunto Forró Maria Bonita apresenta um show especial nesta sexta-feira (13), às 18h, ao lado da Usina do Gasômetro (João Goulart, 551). No espetáculo, que pretende aproveitar a atmosfera do pôr do sol na orla do Guaíba, será gravado o videoclipe de Prá que nostalgia, com direção de Tiago Trindade.

O dia 13 de dezembro marca o aniversário de nascimento do mestre Luiz Gonzaga, que receberá um bloco dedicado aos seus grandes sucessos. Fundada em 2000 e considerada pioneira do forró no Rio Grande do Sul, a Maria Bonita é formada por Elojac (violão e voz), Luciano Padilha (Sanfona), Mestre Chico (zabumba) e Dani Corisco (triângulo).