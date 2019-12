Parque Germânia tem concerto natalino no domingo

Como parte de sua agenda especial de Natal, o Shopping Iguatemi promove um concerto da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro neste domingo (15), às 10h30min, no parque Germânia (Túlio de Rose, s/nº). Como ingresso solidário, o Iguatemi sugere a doação de 1kg de alimento não perecível para a campanha Natal Sem Fome. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

De acordo com a gerente de Marketing do Iguatemi, Andrea Quintana, o objetivo é oferecer à comunidade uma experiência única, promovendo a integração entre amigos e famílias, e a ocupação de áreas comuns da cidade. O espetáculo conta com o apoio da Associação de Amigos do Jardim Europa.