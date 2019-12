Michel Teló faz show gratuito na Redenção

Os fãs de música sertaneja têm um bom motivo para ir ao Parque da Redenção neste domingo (15). O músico Michel Teló se apresenta no estacionamento da avenida Setembrina, a partir das 18h, em show gratuito. O evento integra a programação do Natal Alegre 2019, promovido pelo Sesc-RS com apoio da prefeitura de Porto Alegre.

O show faz parte de um projeto pessoal de Teló, que desejava contar um pouco da história do gênero sertanejo. A ideia acabou virando programa de televisão, livro e espetáculo musical, culminando em uma longa turnê nacional. No repertório, clássicos que marcaram a história do estilo, como Menino da porteira, Chico Mineiro e Fio de cabelo, além de sucessos da carreira do cantor, como Ei psiu beijo me liga e Ai se eu te pego.

Quem for ao parque também poderá aproveitar outras atividades, incluindo brincadeiras de touro mecânico, cama elástica e chute a gol, além de uma oficina para quem deseja aprender a preparar chimarrão.