Espetáculo inédito 'De Chaplin a Jobim' é atração no fim de semana no São Pedro

Paulo Dorfman (piano), Pedrinho Figueiredo (flauta transversa e sax soprano) e Anaadi (voz) já fizeram várias colaborações uns com os outros no passado, incluindo recitais, participações em orquestras e interpretações - sempre em formato duo. Agora, eles unem seus talentos pela primeira vez como trio, na montagem De Chaplin a Jobim. O espetáculo inédito, conectado à entrega do Prêmio Eva Sopher, acontece no sábado (às 21h) e no domingo (às 18h), no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº).

Os ingressos, com valores entre R$ 30,00 e R$ 70,00, estão à venda no site e na bilheteria do teatro. Há também a opção de meia-entrada solidária, a R$ 40,00, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível.

De Chaplin a Jobim apresentará uma seleção requintada de clássicos da música brasileira e do jazz internacional, interpretados em formato intimista. Temas de compositores consagrados como Milton Nascimento, Lupicínio Rodrigues, George Gershwin, Tom Jobim e Charlie Chaplin estão no repertório.