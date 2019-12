CEU Restinga recebe o especial de fim de ano Inclusão em Cena

Dentro da programação do 4º Inclusão em Cena, domingo (15), a partir das 14h, o CEU Restinga - Estação Cidadania recebe o especial de fim de ano Inclusão em Cena. A tarde terá brincadeiras e apresentações dos espetáculos Histórias negras para crianças de todas as cores e O Natal de Natanael.

Já no Sábado em Cena, estudantes de teatro acompanham a rotina de trabalho do festival. Eles têm a oportunidade de visitar montagens, fazer oficinas, conhecer a sede do Porto Alegre em Cena e equipes de trabalho e, ainda, assistir a um espetáculo da programação. Os alunos do Instituto Estadual Rio Branco ainda terão a oportunidade de encenar seu próprio espetáculo no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 15h.