Luna ganha especial de Natal

Sucesso de público nas últimas apresentações, Luna retorna a Porto Alegre com um espetáculo especial de Natal. O show será apresentado no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), neste sábado (14), às 15h e às 17h30min. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 140,00 à venda na bilheteria do local e no site www.uhuu.com

Durante as apresentações, Luna, Júpiter e Cláudio tentam descobrir como a água vira chuva, se tem alguém vivendo em Marte e porque as bolhas são redondas, em uma aventura repleta de canções, dança e fantasia. Em cena, um grande elenco de bailarinos e atores que vão contracenar com a cientista preferida das crianças.