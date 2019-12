Circo Híbrido encerra temporada neste sábado

O Circo Híbrido encerra as apresentações de espetáculos do ano com Cabaré Valentin - Teatro Bar Espetáculo, um varieté já tradicional na cena artística da cidade. A sessão deste sábado (14), às 20h no Oculto (Moura Azevedo, 46), será uma edição comemorativa dos 15 anos do grupo.

Tainá Borges, Luís Cocolichio e Lara Rocho recebem os artistas convidados para uma noite de circo, dança, música e cenas inusitadas, além das tradicionais "cachacinhas" do cabaré. Ingressos antecipados a R$ 20,00 à venda na Loja Sirius ( (República, 304) - na hora, custarão R$ 40,00. Mais informações sobre as atividades do coletivo em www.circohibrido.com