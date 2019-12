Lilian Maus participa de bate-papo sobre exposição 'Travessia por terra, água e ar'

A artista Lilian Maus participa nesta quinta-feira (12) de uma rodada de perguntas e respostas sobre a exposição Travessia por terra, água e ar. A atividade gratuita ocorre na Pinacoteca Aldo Locatelli (Praça Montevidéu, 10), às 19h, e também consiste em uma visita guiada, contando com a presença de Ana Flávia Baldisserotto, Eduardo Veras, Maria Helena Bernardes e Katia Almeida.

Aqueles que participarem do evento podem conferir uma experiência de cinco anos da artista pelo interior da cidade de Osório, representados na mostra por uma seleção de fotografias, instalações, pinturas e vídeos, que exibem uma amostragem do local por meio da conversa da arte com as áreas de biologia, criminologia, filosofia e história. Com o objetivo de experimentar por diversos ângulos a paisagem, Lilian passou pela mata, navegou de barco nas lagoas e realizou um voo livre de parapente.

A artista também propõe um mergulho nos arquivos históricos da região, investigando naufrágios e histórias fantásticas contadas pela comunidade. A mais conhecida delas é a Lenda da Noiva da Lagoa, que recebe destaque na mostra.