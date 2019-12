Unimúsica presta tributo ao samba e ao choro

O Unimúsica faz reverência às diferentes gerações de sambistas e chorões da Capital com Samba e choro pedem passagem, apresentação de Mathias Pinto (violão de 7 cordas) e da cantora Pâmela Amaro, às 20h desta quinta-feira (12), no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). A própria trajetória dos diretores está presente na construção do concerto. Cantora e compositora, Pâmela apresenta a batucada e o Carnaval ao repertório, enquanto o coordenador da Orquestra de Choro de Porto Alegre leva ao palco a linha da escrita e da orquestra.