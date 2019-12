Obra de David Lynch é atração no Cineclube Torres de dezembro

Apontado, em 2016, pela BBC como o melhor filme do século XXI, Cidade dos sonhos é a nova atração do Cineclube Torres de dezembro. A exibição gratuita do longa de David Lynch é às 20h, no Auditório José Antonio Picoral (José Antonio Picoral, 171), em Torres.

A história, também escrita por Lynch, apresenta a aspirante atriz Betty (Naomi Watts), que chega até Los Angeles com a ambição de ser uma estrela da sétima arte. Sem recursos, ela é forçada a ficar com a tia fora da cidade e encontra Rita (Laura Harring), uma mulher misteriosa que perdeu a memória após um acidente. Unidas, elas tentam descobrir o motivo para a ocorrência do acidente e a origem do dinheiro que Rita carrega na bolsa.

Em sua obra, o diretor e roteirista faz uma mistura do sobrenatural com o suspense, deixando a trama confusa e aberta para visões divergentes sobre o desenrolar da narrativa, destacada como errática. Entre os recursos usados estão delírios, flashbacks, sonhos e personagens misteriosos.