Elena Romanov e Charles Dall'Agnol apresentam o Sarau BamboClio

O StudioClio (José do Patrocínio, 698) recebe hoje, às 19h30min, Charles Dall'Agnol e Elena Romanov, que apresentam o Sarau BamboClio. O evento - com entradas vendidas por R$ 20,00 no site Sympla - é uma parceria com a Livraria Bamboletras em que o ator e a violinista apresentam, no formato de declamação, trechos de músicas incidentais.

Neste sarau musical e literário, Dall'Agnol declama um poema de Fernando Pessoa, Na floresta do alheamento, enquanto temas de Bach, Rachmanioff, Shostakovich, Telemann e Villa-Lobos são executados por Elena. O valor de compra do ingresso pode ser utilizado como desconto em produtos da Bamboletras e ações no StudioClio.