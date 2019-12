Projeto arqueológico faz passeios guiados por construções históricas de Porto Alegre

Imergir na história de Porto Alegre por meio de seus prédios e construções é a proposta do projeto Caminhos Arqueológicos, coordenado pelo arqueólogo e professor de História Fabiano Branchelli. A iniciativa realiza passeios a pé por regiões dos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Floresta, buscando promover a proteção, valorização e divulgação do patrimônio cultural da Capital.

Iniciada em agosto, a atividade ocorre sempre aos sábados e já possuiu quatro diferentes roteiros (veja abaixo), disponibilizando um por semana. Enquanto guia os interessados nos passeios, Branchelli traz informações históricas sobre as construções e os monumentos visitados, os quais remontam aos séculos XIX e XX.

"Em vez de realizar o projeto em uma sala de aula, a ideia é fazer o participante vivenciar o espaço caminhando", afirma Branchelli. "É uma busca por valorizar os bens, para não caírem em desuso", defende.

Primeira parada do roteiro deste sábado (7), o Viaduto Otávio Rocha é um marco do começo do século XX. Branchelli destaca que a construção, inaugurada em 1932, simboliza a modernização viária de Porto Alegre, ligando a avenida Borges de Medeiros à zona Sul. Entre os pontos de interesse na estrutura, o arqueólogo aponta a presença de "objetos históricos que mostram a transformação pela qual a cidade passava à época da construção".

O roteiro percorrido neste sábado ( veja os detalhes na página do projeto no Facebook ) ainda deve incluir a visita ao Paço Municipal, o Mercado Público, a Praça da Alfândega, a Praça Brigadeiro Sampaio, a Praça Parobé, o Largo Glênio Peres, a Esquina Democrática e a Usina do Gasômetro.

Arqueólogo Fabiano Branchelli criou projeto que busca valorizar patrimônio histórico de Porto Alegre. Foto: Luiza Prado/JC

Idealizador do Caminhos Arqueológicos, Fabiano Branchelli trabalhava com licenciamento ambiental antes de se dedicar à ocupação atual. Ele conta que o projeto surgiu para preencher uma lacuna na programação do Dia do Patrimônio, celebrado em 17 de setembro, e destaca principalmente as transformações da cidade na transição do século XIX para o início do século XX.

As excursões começam às 9h30min, sempre aos sábados, e têm como ponto de encontro a Padula Livros (rua Coronel Fernando Machado, nº 997), parceira do projeto. A participação custa R$ 10,00. Os roteiros 1 e 2 exploram o Centro Histórico da Capital, enquanto os roteiros 3 e 4 são focados nos bairros Cidade baixa e Moinhos de Vento.

As inscrições podem ser feitas diretamente no local, no dia do passeio. A caminhada é aberta a todas faixas etárias, mas há uma ressalva quanto a pessoas com deficiência, em razão da infraestrutura das ruas. A distância média dos passeios é de cerca de 2 quilômetros.

>> Veja os detalhes dos roteiros: