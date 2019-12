Rafael Lopes lança seu novo disco, 'Entre caminhos'

Neste sábado, às 16h, dentro da programação musical do Dia da Cultura na Ufrgs, o violonista e compositor porto-alegrense Rafael Lopes lança Entre caminhos, seu terceiro trabalho autoral. O show do CD, na Sala Araucária do Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), tem uma versão especial. Ele convidou os parceiros Mari Kerber (piano) e o violonista André Godinho (violão) - apresentando o álbum com uma instrumentação diferente daquela da gravação.

Elementos da música brasileira, latina e jazz percorrem o programa, com destaque para a improvisação. No setlist, além das seis faixas do álbum, também estão obras dos dois convidados.