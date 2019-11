Delicatessen lança 'Telefone', segundo single do álbum 'Happy Madness'

Após ter liberado na rede o primeiro single do álbum Happy Madness (a ser lançado em 2020), Disseram que voltei americanizada (Luís Peixoto/Vicente Paiva), o grupo Delicatessen apresenta hoje em todas as plataformas digitais a segunda canção do disco gravado em Porto Alegre, nos estúdios Audio Porto.

O clássico da bossa nova Telefone (Roberto Menescal/ Ronaldo Bôscoli) ganhou versão jazz por Rowena Jameson (voz), Nico Bueno (contrabaixo), Antônio Flores (violão) e Mano Gomes (bateria), com participação especial Jorginho do Trompete (trompete).

Com esta nova roupagem para a canção, o Delicatessen homenageia a referência que fez a cabeça daquela “Turma da Bossa Nova”. O CD Happy Madness traz a influência do gênero norte-americano na música popular brasileira.

O diálogo vocal de Rowena Jameson, transformando o clássico som de telefone da melodia da letra num scat jazzie da introdução, junto com o walking bass do Nico Bueno e o infalível trompete do Jorginho do Trompete, amarra perfeitamente a bossa ao jazz. O violão de Antônio Flores cruza a delicadeza harmônica da bossa com o fraseado digno dos melhores solistas do estilo. Tudo isso com o ataque preciso de Mano Gomes na bateria dinâmica e marcante na medida certa.

Mais um lançamento de qualidade dos estúdios Audio Porto

Capa do single Telefone é assinada por Raphael de Luca

RAPHAEL DE LUCA/REPRODUÇÃO/JC

Estúdio criado em 2016, em Porto Alegre, o Audio Porto é considerado um dos melhores da América Latina para gravação, mixagem e masterização. Com uma área total de mais de 900m², possui salas de gravação com capacidade de abrigar até grandes orquestras, além de um acervo próprio de mais de 100 instrumentos entre guitarras, baterias, sintetizadores e de microfones.

Importantes nomes da música já realizaram trabalhos no local: Vitor Ramil, Zeca Baleiro, Chico César, Anitta, Clean Bandit, Marmota, Armandinho, Comunidade Nin-Jitsu, Kiko Freitas, para citar alguns. Audio Porto também recebeu o engenheiro de som dos Beatles, Geoff Emerick, que gravou e realizou workshop nas dependências do estúdio. O renomado engenheiro de som e produtor musical Moogie Canazio também já trabalhou na Audio Porto, em discos de Vitor Ramil e Bebê Kramer.

Em outubro de 2019, a empresa ampliou sua atuação também como gravadora e editora. No seu cast já estão Alexandre Lora, Bebê Kramer, Arthur de Faria com Tum Toin Foin, Edu Neves, Delicatessen, Raiz de Pedra, Pedro Tagliani, Nina Rouge, 50 Tons de Pretas e Trabalhos Espaciais Manuais.

Gravado nos estúdios Audio Porto, o álbum Happy Madness chegará ao mercado em 2020. Dois singles do Delicatessen já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Saiba mais :

Telefone (Roberto Menescal/ Ronaldo Bôscoli)

Lançamento Audio Porto

Distribuição ONErpm

Ficha técnica:

Captação de Áudio: Rafael Hauck

Mixagem e Masterização: Rafael Hauck

Assistente de Gravação: Pedro Schmitt, Rafael Pacheco e Philippe Branco

Produção Musical: Delicatessen e Rafael Hauck

Captação de Vídeo: Plano 9

Edição e Finalização: Hiroshi Kuamoto

Capa: Raphael de Luca