Capitólio recebe retrospectiva inédita da obra da cineasta alemã Helke Sander

Deste sábado (30), até 8 de dezembro, o Goethe-Institut Porto Alegre (24 de Outubro, 112) promove, em parceria com o cineclube Academia das Musas e com a Cinemateca Capitólio Petrobras, a mostra O Feminismo e a Vanguarda de Helke Sander, fazendo uma retrospectiva inédita da obra da cineasta alemã em Porto Alegre. Serão exibidos cinco longas, um média e seis curtas-metragens dessa obra cinematográfica importante e ainda não tão conhecida no Brasil. Ingressos a R$ 10,00.