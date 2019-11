Final do Festival da Canção Aliança Francesa ocorre neste sábado na Capital

Candidatos de seis capitais brasileiras se apresentam neste sábado (30), a partir das 20h, na final nacional do Festival da Canção Aliança Francesa. O evento, que ocorre no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110), terá dois concorrentes do Estado: Juliano Barreto e Fernanda Copatti, primeiro e segundo colocados da etapa regional. Os outros selecionados são Felipe Abbas (Belo Horizonte), Flávia Melo (Rio de Janeiro), Lucas Fortunato (Curitiba), Nalini Menezes (Aracaju) e Nídia Linhares (São Paulo). Quem vencer o festival ganha duas passagens e estadia de seis noites em Paris.