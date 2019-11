Série policial 'Carcereiros' vira filme

Série vencedora do prêmio do Grande Júri no MIPTV 2017, uma das maiores feiras televisivas do mundo, ocorrida em Cannes, Carcereiros - O filme é uma nova história inspirada na obra da Globo e no livro de Drauzio Varella. Entre os destaques, Rodrigo Lombardi volta para reprisar seu papel como Adriano.

Um agente penitenciário que tem aversão à violência e íntegro, Adriano deve seguir mantendo a tranquilidade no presídio, ainda que esteja lidando com problemas familiares. Nesta nova trama, agora ele deve encarcerar Abdel Mussa, vivido por Kaysar Dadour. O clima já tenso, por conta da disputa entre duas facções, é agravado com a chegada do terrorista internacional, obrigando Adriano a enfrentar uma rebelião e vigiar as ações de Mussa. O elenco conta ainda com Dan Stulbach, Jackson Antunes, Milton Gonçalves, Rafael Portugal, Rainer Cadete e Tony Tornado.