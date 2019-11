Teatro Glênio Peres recebem montagem inédita do dramaturgo Roland Schimmelpfennig

Montagem inédita no Brasil de Die Vier Himmelsrichtungen, do dramaturgo Roland Schimmelpfennig, autor contemporâneo alemão mais representado no mundo, As quatro direções do céu participa da V Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres (Loureiro da Silva, 255), com apresentações nesta sexta-feira (29) e neste sábado (30), às 19h. A entrada é gratuita.