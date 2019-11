La Digna Rabia se apresenta no Ocidente Acústico

La Digna Rabia é a atração do projeto Ocidente Acústico desta quinta-feira (28). A banda apresenta El Increíble Baile Calavera pela primeira vez no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), a partir das 23h. Os ingressos estão à venda no site Sympla - R$ 30,00 (promocional solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível para o projeto Casa de Referência da Mulher - Mulheres Mirabal) e R$ 40,00 (inteira).

O conjunto musical dá início às comemorações de 10 anos de estrada, neste show, contando com uma convidada especial (a cantora e compositora Camila Lopez, do Tributo a Elis Regina) e gravação de videoclipe em estreia no palco do local. Tendo como inspiração uma das maiores e mais tradicionais festas populares da América Latina, o Día de los Muertos mexicano, o La Digna Rabia leva ao público um mapa sonoro do continente latino-americano, costurando gêneros como cumbia (afro-colombiano), ska (anglo-caribenho), corrido (mexicano) e reggaeton (porto-riquenho), numa fusão conduzida por uma pegada de tradição roqueira. No repertório, canções autorais como Ser gobernado, Frente cementerio, Garota black block e Cumbia democracia, entre outras.