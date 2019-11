Clube do Blues celebra cinco anos com diversas atrações

Nomes gaúchos do blues se reúnem nesta quinta-feira (28) para celebrar o aniversário de cinco anos do Clube do Blues. Luciano Leães & The Big Chiefs, Solon Fishbone e Fernando Noronha recebem Andy Boy, Coié Lacerda, Gonzalo Araya, Luana Pacheco, Blues da Casa Torta, Hard Blues Trio, Oly Jr e Alexandre França para uma grande comemoração. O show será no Sgt. Peppers (Quintino Bocaiúva, 256), a partir das 21h. Os ingressos já estão à venda no site do Sympla, a R$ 60,00.

O projeto - criado em 2014, com o nome de Blues Society, e que passou a se chamar Clube do Blues em 2016 - surgiu com intuito de reinserir Porto Alegre e o Rio Grande do Sul na rota dos shows de blues nacionais e internacionais. O idealizador e curador do Clube do Blues, pianista Luciano Leães, percebeu que o público gaúcho estava fora do circuito do qual participava fazendo apresentações pelo país ao acompanhar artistas internacionais.