Jornalista Cristiano Bastos lança obra sobre sua atuação na cena musical

Logo após ter apresentado a biografia do cantor Nelson Gonçalves na Feira do Livro, neste mês, o jornalista porto-alegrense Cristiano Bastos lança mais um livro em que explora sua experiência na cobertura da área musical. O título Nova carne para moer chega ao mercado pela Zouk, editora e distribuidora da Capital, entrando em pré-venda na internet nesta sexta-feira (22).

A obra compila duas décadas de jornalismo exercido pelo autor em diversos veículos: revistas, jornais, sites, blogs, fanzines - no Brasil e em outros lugares do mundo, como as revistas franco-brasileira Brazuca, editada em Paris, e da portuguesa Mondo Bizarre. Muitas das reportagens, entrevistas, perfis e artigos compilados evidenciam a busca do jornalista em trazer à tona alguns dos temas e tesouros esquecidos da cultura brasileira.

A apresentação do livro que reúne uma seleção de escritos sobre cultura pop, arte, perfis, entrevistas, artigos e grandes reportagens é assinada pelo escritor Marcelo Benvenutti. Já o autor dedica a publicação a referências como Jack London, João do Rio, Dyonélio Machado, Madame Satã, Old Bull Lee, Sal Paradise, Dean Moriarty, Iggy Pop, Lou Reed, Patti Smith, Fred “Sonic” Smith, Carolina de Jesus, Jimi Hendrix, Hilda Hist, Machado de Assis, Fausto Wolff, Julio Reny, Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud e Cruz e Sousa. As epígrafes, por sua vez, mencionam Baudelaire e Sex Pistols.

Na sessão de entrevistas, estão nomes como Zé Ramalho, Alceu Valença, Sergio Mendes, Caetano Veloso e Décio Pignatari. Na sessão de perfis, personalidades como João Donato, o ídolo do futebol Romário, Luiz Gonzaga e Nelson Gonçalves.

Em Agreste psicodélico, por exemplo, o autor descerra a trilha em busca das origens de Paêbirú – Caminho da Montanha do Sol, o disco maldito de Lula Côrtes e Zé Ramalho, hoje o vinil mais caro do Brasil, apreciado e cultuado por milhares de pessoas. Um assunto que, a partir da reportagem, ganhou o mundo. Um dos artigos selecionados por Bastos é sobre o filósofo francês Guy Debord – e como sua obra A sociedade do espetáculo serviu de sustentáculo estético (e anárquico) para o punk britânico.

Cristiano Bastos é um dos autores do livro Gauleses Irredutíveis – Causos & Atitudes do Rock Gaúcho (2001). Escreveu Julio Reny – Histórias de amor & morte (Açorianos 2015 de melhor livro). Também dirigiu o road doc Nas Paredes da Pedra Encantada, sobre o álbum Paêbirú – Caminho da Montanha do Sol. Em 2018, lançou o livro Júpiter Maçã: A efervescente vida & obra. Desde ano, data a biografia do grande astro da música brasileira conhecido por “Metralha”: Nelson Gonçalves - O Rei da boemia (Plus).

Sobre a publicação

Exemplares serão enviados aos leitores em janeiro de 2020

EDITORA ZOUK/DIVULGAÇÃO/JC

NOVA CARNE PARA MOER

Gênero: Livro de reportagens musicais

Editora: Zouk

Número de páginas: 260 páginas

Formato: 16 x 23cm

Preço de capa: R$ 56,00 (valor atual de R$ 44,80 já com os 20% de desconto da promoção de lançamento)

Pré-venda: via site da editora (envios a partir de 20/01/2020)

ISBN 978-85-8049-095-4