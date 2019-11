Autor espanhol no projeto 'Os livros de nossa vida' desta segunda-feira

Com entrada franca, o projeto Os livros de nossa vida desta segunda-feira (25) tem como convidado especial o premiado escritor espanhol Javier Montes. O evento acontece às 18h30min na Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssimo, 307), com mediação do professor Sergius Gonzaga (coordenador de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal de Cultura), com a participação do diretor do Instituto Cervantes, José Vicente Ballester.

Nascido em Madri no ano de 1976, Montes é autor de La Ceremonia del Porno, vencedor do Prêmio Anagrama de Ensaios. Autor também do romance Varados en Río, que tem como cenário a antiga capital brasileira. Javier prepara agora um relato ficcional sobre a vida da famosa multiartista Luz de Fuego, nome artístico de Dora Vivacqua. Dora foi símbolo de transgressão e escândalo na sociedade carioca dos anos 1940 e 1950.