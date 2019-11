Magia circense invade Santa Maria a partir desta terça-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A partir desta terça-feira (26), e até o próximo domingo (1/12), a cidade de Santa Maria estará tomada pela magia circense. A quinta edição do Santa Maria Sesc Circo terá, ao todo, 19 espetáculos em 36 sessões gratuitas de grupos locais, gaúchos e de lugares como São Paulo e Minas Gerais. Além da já tradicional lona no Parque da Gare, o picadeiro vai se estender até o Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi Pogetti e a outros pontos da cidade.

A programação começa oficialmente amanhã, com um cortejo no Calçadão Salvador, reunindo integrantes de diferentes trupes circenses. Um dos destaque do Sesc Circo deste ano é a realização de espetáculos em escolas de aldeias indígenas das etnias Kaingang e Guarani.

Entre as atividades paralelas, estão a exposição Circo em cores, com obras que serão doadas e terão valor revertido em alimentos, e a realização de uma residência artística, promovida pelo diretor Renato Rocha e que busca a troca de experiência entre os grupos presentes em Santa Maria.

Toda a programação do Sesc Circo é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos, e pode ser consultada em www.sesc-rs.com.br/sesccirco.