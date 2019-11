Mostra 'No way back' tem visita guiada nesta terça-feira

A Galeria Tina Zappoli (Paulino Teixeira, 35) promove nesta terça-feira (19) uma visita guiada à mostra de arte contemporânea No way back, com a presença dos seus três artistas. Abordando diferentes conceitos de tempo, a exposição conta com obras inéditas de Denise Iserhard Haesbaert, Itelvino Jahn e Marinho Neto. Aberto ao público, o encontro ocorre a partir das 18h.

A mostra, com cerca de 50 fotografias, esculturas orgânicas, telas e objetos, fica aberta à visitação na sede do espaço, na Capital, até 16 de dezembro, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Todos os trabalhos estão à venda.